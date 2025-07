Für die Wiener Austria ist die Saisonvorbereitung vorbei. Mit der Heimpartie gegen Spaeri Tiflis am Donnerstag-Abend (20.30 Uhr/live ORF1) startet der Bundesligist in die Europacup-Saison und somit ins Pflichtspielprogramm. Gegen den georgischen Zweitligisten und Cupsieger von 2024 ist das Team von Trainer Stephan Helm in Runde 2 der Conference-League-Qualifikation klar zu favorisieren. "Wir wollen gleich einmal zum Start eine richtige Duftmarke abgeben", kündigte Helm an.