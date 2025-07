In Tuzi, einem kleinen Vorort von Podgorica, gibt Peter Stöger sein Pflichtspiel-Debüt als Trainer von Rapid. Die Hütteldorfer gastieren am Donnerstag (21 Uhr) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die Fußball-Conference-League beim montenegrinischen Cupsieger Dečić Tuzi und wollen mit einem Sieg die Basis für den Aufstieg legen. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag in Wien, der Aufsteiger trifft in der 3. Quali-Runde auf Dundee United oder UNA Strassen.