Austrias Saisonstart ohne Neuzugang, dafür mit klaren Zielen

Mit 18 Feldspielern und drei Tormännern startete die Wiener Austria am Montag in die Saisonvorbereitung. Beim Trainingsauftakt fehlte die bisher einzige violette Neuverpflichtung, Stürmer Kelvin Boateng befindet sich nach einer Verletzung noch im Aufbau. Dabei war hingegen Dominik Fitz, der 26-Jährige gilt als Verkaufskandidat. „Ich bin froh, dass er da ist. Dementsprechend plane ich auch mit ihm“, sagte Coach Stephan Helm. Ihm sei aber bewusst, dass Offensivspieler Fitz „ein gefragter Mann“ sei.

Der eine oder andere könnte noch dazukommen. „Aber zu einem sehr großen Prozentsatz ist die Mannschaft heute schon so am Platz, wie sie auch in die Saison starten wird“, erklärte Helm. Nicht mehr dabei waren am Montag Nik Prelec und Matteo Perez Vinlöf, deren Leihverträge auslaufen. Muharem Huskovic, der zuletzt in Hartberg Spielpraxis sammelte, dürfte weiterhin verliehen werden. Verliehen wird jedenfalls Moritz Wels an die WSG Tirol, während Matteo Meisl künftig fix für die Admira kickt.

Helm will an die Entwicklung der Vorsaison anknüpfen. „Entscheidend ist, dass wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln und unsere Spielweise verfeinern“, so der 42-Jährige. Man wolle sich an der Spitze etablieren, vom Meistertitel will in Favoriten allerdings niemand sprechen.