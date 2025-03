Nach Austrias 2:1 beim GAK: "Jedes Mal ein hartes Stück Arbeit in Graz"

Helm lobt vor allem den Spirit in der Mannschaft. "Bei uns ist sich keiner zu schade, dem Fehlpass des Mitspielers nachzulaufen. Wir sind gerne in Graz, es ist aber jedes Mal ein hartes Stück Arbeit. Auch wenn Aleksandar Dragovic gefehlt hat - meine Spieler haben das heute bravourös gelöst. Wir sind in der letzten Linie richtig gut aufgestellt. Auch wenn es in gewissen Phasen nicht so läuft, stecken wir den Kopf nicht in den Sand.“ Und das zeichne seine Mannschaft aus. Vor allem in der ersten Hälfte hatten die Wiener lange Zeit Probleme. "Nach der Pause lief es wieder besser."