Aller Austria-Start ist schwer: Die letzten Punkte gab es gegen Wacker Innsbruck

Im Cup pfui, im Europacup hui. Die Wiener Austria startete mit gemischten Gefühlen und Leistungen in die Saison. Nach dem 2:3 in Voitsberg wurde der georgische Klub Spaeri mehr als nur souverän aus dem Bewerb geworfen.

Mit dem im Umbau befindlichen GAK wartet am Sonntag (17 Uhr, live Sky) ein anderer Gradmesser. „Wir haben richtig positive Energie tanken können. Wir brennen auf den Bundesliga-Auftakt“, sagt Austria-Trainer Stephan Helm. Man wisse genau, „was uns beim GAK erwarten wird. Das ist eine Mannschaft, die eine sehr klare Struktur hat in ihrem Spiel. Es wird wichtig sein, dass wir selbst proaktiv sind“.

Das sieht auch der neue Stürmer Johannes Eggestein so. „Wir wollen dominant spielen mit einer hohen Intensität. Wir wollen daran anknüpfen, was wir in Tiflis begonnen haben.“