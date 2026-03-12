Nach Prüfung: Bericht entlastet Austrias Finanzvorstand Zagiczek

Austrias AG-Vorstand Haralad Zagiczek hatte zuletzt wenige Tage, an denen ihm zu lachen zumute war. Das Warten auf den Prüfbericht der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war Nerven aufreibend und Schlaf raubend. Immerhin wurden ihm Korruption, Allmachtsfantasien und Einmischung ins Sportliche vorgeworfen. Verschriftlicht wurde dies ursprünglich von Zagiczek selbst in einem Mail von seiner Privatadresse an einen gewissen Josko Rokov, der als Vermittler zu US-Investoren auftrat. Rokov machte diesbezüglich am 10. Jänner eine eidesstattliche Erklärung, Zagiczek reichte wenige Tage später eine Privatklage gegen Rokov ein - wegen übler Nachrede und Verleumdung.

Im Jänner wurden die Wirtschaftsprüfer beauftragt, die Vorwürfe zu prüfen und alles zu durchleuchten. Nun wurde der Bericht veröffentlicht, das Warten hat sich für Zagiczek offensichtlich gelohnt. Der Bericht entlastet ihn, wie auch die Austria offiziell und der noch in Thailand urlaubende Präsident Kurt Gollowitzer auf Nachfrage des KURIER bestätigt. Auch die Vorwürfe gegen den ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner, erhoben von Harald Zagiczek, erwiesen sich ebenfalls als „substanzlos“.

Die vom Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG beauftragte, externe Untersuchung, die aufgrund vorgebrachter Anschuldigungen gegen Finanzvorstand Harald Zagiczek eingeleitet wurde, ist abgeschlossen. Das unabhängige Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young gelangte nach einer umfassenden und sorgfältigen Prüfung der Sachlage zu dem Ergebnis, dass sämtliche Vorwürfe gegen Zagiczek „substanzlos“ sind.