Ein 18-jähriges Talent bringt der Austria eine Million

Für die Austria zeichnet sich ein lukrativer Transfer ab, wie der Sender Sky verkündete. Der 18-jährige Konstantin Aleksa steht vor einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga zu Hoffenheim. Am Montag soll er dort den Medizincheck absolvieren und einen Vertrag unterschreiben. Die Ablöse beschert der Wiener Austria eine Einnahme im siebenstelligen Bereich.

Aleksa feierte im vergangenen Jahr in der zweiten Runde gegen den Wolfsberger AC sein Bundesliga-Debüt. Seither kam der gebürtige Wiener auf 13 Einsätze für die Kampfmannschaft.

Bei Hoffenheim soll sich der U19-Nationalspieler zunächst über die zweite Mannschaft für den Profikader empfehlen. Zu den größten Stärken des Flügelspielers zählt vor allem sein Tempo.