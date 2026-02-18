Die Austria träumt vom ersten Europacup-Halbfinale seit 1983

Im Rückspiel des UEFA Women’s Europa Cups kämpfen die violetten Frauen um den Einzug ins Halbfinale . Dabei geht es für den gesamten Verein um den ersten internationalen Halbfinaleinzug seit 1983, als dieses Kunststück Robert Sara, Gerd Steinkogler und Kollegen gelungen war.

Gleich beim allerersten internationalen Antreten überhaupt gelang Carina Wenninger und den Kolleginnen der umjubelte Einzug ins Viertelfinale, und nach dem 0:0 im Hinspiel bei Sparta Prag ist im Rückspiel alles möglich.

Trainer Stefan Kenesei: „Prag hat im Hinspiel eigentlich alles so getan, wie wir es erwartet hatten. Das gute Verteidigen werden wir auf jeden Fall auch jetzt brauchen, gleichzeitig müssen wir die Offensive etwas verbessern. Wir wollen mehr Spiel im Ballbesitz.“