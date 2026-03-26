Die Austria sichert sich die Dienste eines Schlüsselspielers

Austria Wien hat die vertraglich vereinbarte Option bei Abubakr Barry gezogen und den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Der 25-Jährige wechselte 2024 aus der zweiten israelischen Liga zu den Veilchen und entwickelte sich schnell zum absoluten Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Stephan Helm.

In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Barry bislang auf 22 Einsätze, in denen ihm vier Tore sowie drei Assists gelangen. Aktuell ist er mit der gambischen Nationalmannschaft unterwegs und absolviert am Dienstag ein Auswärtsspiel gegen Senegal.

Für Barry gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Interessenten, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mittelfeldspieler den Verteilerkreis im Sommer verlassen wird. Die Austria würde dann durch die Option gutes Geld verdienen, das sie ohnehin für die Finanzen benötigt.