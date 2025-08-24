Austria-Kapitän nach dem 1:3 gegen Hartberg: "Jeder lässt den anderen im Stich"

"Wir finden in unserer Situation momentan nicht die richtigen Mittel, dass wir das Spiel in die richtige Richtung lenken“, sagt Trainer Stephan Helm, der freilich naturgemäß um seinen Job zittern muss. „Aus dieser Situation kann man sich nicht herausspielen, da muss man sich gemeinsam herauskämpfen.“ Sportdirektor Manuel Ortlechner sah es auf Sky es ähnlich. "Wir müssen den Erfolg mit aller Brutalität und Konsequenz erzwingen. Wir müssen nun zusammenstehen. Es ist keiner im Klub, der etwas schönredet." Zum Abgang von Dominik Fitz, der der Mannschaft offensichtlich fehlt, sagt Ortlechner: "Wenn ich mir seine athletischen Werte anschaue, passt er gut in die MLS."