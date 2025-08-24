Bundesliga live: So startet Austria Wien gegen Hartberg

Die Wiener Austria sollte heute daheim in der Generali Arena gegen den TSV Hartberg dringend punkten. Am besten dreifach. Doch das ist leichter gesagt als getan in der aktuellen Lage der Violetten. Einen Punkt konnten die kriselnden Favoritner in den vergangenen drei Ligaspielen erst holen. Eine "herausfordernde" Situation für Trainer Stephan Helm auf allen Ebenen, wie er zuletzt im KURIER-Interview verriet.

Dragovic ist zurück

Es ist das erste Spiel der Austria ohne Spielmacher Dominik Fitz, der in die USA wechselt. "Die Dynamik wird sich ändern, weil natürlich viel auf Fitz aufgebaut war", sagte Kapitän Manfred Fischer zuletzt. Seine Mannschaft steht schwer unter Druck. Es fehlt Kang Hee Lee mit einer Innenbandverletzung. Der zuletzt fehlende Abwehrchef Aleksandar Dragovic hingegen fühlt sich nach Muskelproblemen im Gesäßbereich wieder besser und ist zurück in der Startelf.