Austria-Trainer - Ein schwieriges Amt

Wien ist anders. Der Tourismus-Slogan der Stadt lässt sich auch auf die zwei Wiener Fußballklubs Rapid und Austria umlegen: Nicht selten wird die Großstadt zum Dschungel, in dem sich manch ein Trainer in der Vergangenheit verloren hat. Möchte man das Phänomen musikalisch beschreiben, so kann die Austria gleich mehrere Lieder davon singen, wie ein bei einem kleinen Klub erfolgreicher Coach bei den Veilchen verwelkte.

Dennoch schreckt die Austria-Führung offenbar nicht vor einem weiteren Versuch zurück und wird wohl WAC-Trainer Christian Ilzer nach Favoriten lotsen. Der 41-Jähriger bestach und besticht durch seine gute Arbeit bei Hartberg und aktuell in Wolfsberg. Grund genug für Austria-Sportchef Ralf Muhr, sich die Dienste des Steirers zu sichern, wenngleich er einschränkt: „Wir halten am Prozedere fest, es ist nichts fix.“ Finalisiert werden soll alles am 20. Mai im violetten Aufsichtsrat.

Vielleicht lernt die Austria nicht aus der Vergangenheit, vielleicht will sie ihr auch bewusst trotzen. Denn zahlreich sind die Beispiele von Regionalkaisern, die bei den Favoritnern scheiterten.