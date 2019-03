Austria: „Mir ist bewusst, wie kurzlebig das Geschäft ist“

Robert Ibertsberger ist ein bodenständiger Mensch. Weshalb also sollte der Salzburger ausgerechnet als Austria-Trainer sein unaufgeregtes Gemüt aufgeben und in eine Hektik verfallen, die bei den Violetten ohnehin stets im Umfeld vorherrscht? Der Assistent von Thomas Letsch beerbte zunächst seinen Chef. Nun wird der Interims-Coach vor dem Sonntag-Hit in Salzburg (17 Uhr)von der Austria-Spitze zur mittelfristigen Lösung „befördert“, Ibertsberger darf in den zehn Spielen der Meistergruppe bis zum Saisonende die violetten Geschickte lenken. Eine Aufgabe, die Prüfstand und Chance zugleich ist.

„Vielleicht ist es für den Kopf eine Bestätigung, aber mir ist bewusst, wie kurzlebig das Fußballgeschäft ist“, weiß der 42-Jährige genau, wie der Hase läuft. Und deswegen akzeptierte er auch, dass sich die Austria vor dem Sturm-Spiel noch nicht zu 100 Prozent zu ihm bekannte. „Wichtiger war mir ohnehin die interne Kommunikation. Mir war klar, dass ich nur solange Trainer bin, bis der Verein etwas anderes sagt. Wenn ich nun alle zehn Spiele machen darf, ist das umso schöner.“