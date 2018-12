Austria: Max Sax ist der neue Publikumsliebling

Blindes Verständnis

Auch der Doppelpass mit seinem Kollegen Christoph Monschein funktioniert gut, nicht zuletzt, weil sich die beiden aus gemeinsamen Zeiten bei der Admira kennen. „Wir verstehen uns einfach auf und neben dem Platz sehr gut. Er weiß genau, was ich mache, wenn ich nach rechts schaue oder eine bestimmte Bewegung andeute. Ich weiß nicht, ob man das so in dieser Form mit einem Mitspieler überhaupt erlernen kann, wenn man sich nicht so außerordentlich gut versteht.“