Austria vs. Queens Park Rangers: Top-Gegner für den Feinschliff

Ilzer fordert das vertikale Spiel, flott und direkt soll die Austria in des Gegners Strafraum kommen. „Und das nicht nur mit langen Bällen, sondern mit vorgegebenen Mustern einerseits und mit Kreativität auf der anderen Seite.“ Nach Ballverlust will man mit frühem Gegenpressing den Gegner unter Druck setzen. Madl: „Wir wollen ja dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“ Ein ähnliches Spiel propagierte auch Ex-Austria-Trainer Thomas Letsch. Ilzer geht bei seinen Analysen sehr ins Detail, die Abläufe sollen verinnerlicht werden. „Er kann durchaus begeistern und gibt jedem Spieler das Gefühl, dass er wichtig ist“, erzählt Madl aus der Kabine.

Max Sax, zuletzt im 4-4-2 neben Edomwonyi als Stürmer aufgestellt, fühlt sich im Offensivspiel von Ilzer wohl. Auch der 26-Jährige erkennt eine klare Spielidee und eine stetige Weiterentwicklung der Mannschaft. „Wir spielen jetzt klarer, besser und schneller nach vorne. Ich finde unser Spiel richtig gut. Jetzt sind wir Spieler in der Pflicht, es liegt nur an uns.“ Ausreden stünden ab sofort im Abseits, so Sax.

Trainer Ilzer erklärt vor dem letzten Test vor Saisonbeginn: „Wir haben aufgrund der Erkenntnisse der letzten Wochen gezielt an unseren Spielphasen und an der körperlichen Entwicklung gearbeitet.“ Jeder seiner Spieler habe an diesem Wochenende noch die Chance, sich zu präsentieren. „Wir werden alle Eindrücke der Vorbereitung sammeln und uns dann für die erste Startelf entscheiden.“