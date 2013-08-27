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Die Austria erwischte einen Traumstart: Philipp Hosiner (li.) wollte Manuel Ortlechner zu seinem Treffer zum 1:0 in der 5. Minute gratulieren, doch der Kapitän zeigte, dass er bei ihm falsch ist.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Champions League
08/27/2013

Austria - Dinamo in Bildern

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFIKATION: FK AUSTRIA WI

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Fatos Beciraj, Marcelo Brozovic, Marko Stankovic

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| Stand: 08/27/2013, 19:17