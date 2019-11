Austria: Die Meisterrunde wird zur Mission Impossible

Der Austria laufen die Runden davon. Nur noch sieben verbleiben bis zur Teilung der Liga in die Meister- und die Qualifikationsgruppe. Die Austria, aktuell Tabellensiebenter, hat in dieser Zeitspanne mittlerweile acht Zähler gutzumachen auf Sturm Graz oder Hartberg, um doch noch den Sprung in die Top 6 zu schaffen. Man ist verleitet von einem nahezu aussichtslosen Unterfangen zu sprechen, wenn man die Leistungen und Ergebnisse der Violetten in den letzten Wochen betrachtet.

Am Wochenende holte man beim Letzten, der Admira, mit dem 0:0 nur einen Punkt. Zu wenig für ein Team, das endlich zu einer Aufholjagd blasen möchte. Da erstickt jeglicher Ton im Horn.