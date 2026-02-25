VAR-Elfer in Minute 98 für Atalanta: Dortmund in Champions League out

Über diese Partie wird noch länger geredet werden. Vor allem in Dortmund. Ausgerechnet vor dem großen Schlager gegen die Bayern muss der BVB ein extrem bitteres Aus im Play-off der Champions League verkraften. Bei Atalanta gab es nach wildem Spielverlauf ein 1:4 und damit mit insgesamt 3:4 das Aus gegen die Italiener.

In Bergamo war der BVB von Anfang an unter Druck. Die souveräne Leistung beim 2:0-Heimsieg gegen Atalanta schien lange vergessen. Bereits in der 5. Minute gingen die Italiener durch Mittelstürmer Scamacca in Führung. Immer wieder musste Dortmund-Goalie Kobel danach retten. Erst in der 29. Minute hatten die Deutschen ihre erste Chance. Brandts Versuch wurde gehalten. Alles ausgeglichen noch vor der Pause Noch vor der Pause war im Duell der beiden Teams im 3-4-2-1-System das Hinspiel ausgeglichen: Atalanta schaffte durch einen abgefälschten Schuss das 2:0, Zappacosta durfte sich feiern lassen.

Nach der Pause war Dortmund besser. Bei Guirassys Schuss hielt Tormann stark (49.). Noch genauer machte es Beier, der allerdings an der Stange scheiterte. Adeyemi sorgte für BVB-Gefahr Es ging hin und her, mit einer perfekten Flanke wurde das 3:0 vorbereitet. Pasalic hielt den Kopf hin und ließ die Tifosi toben (57.). Erst dann wackelte Atalanta, vor allem, wenn BVB-Joker Adeyemi antrat.

Durch ein wunderbares Tor von Adeyemi gelang das 3:1. Es schien, als hätte der Ex-Salzburger für eine Verlängerung gesorgt. Doch dann patzte der davor überragende Kobel.

