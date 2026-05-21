Aston-Villa-Tormann gewann Europa League mit gebrochenem Finger

Aston Villas argentinischer Weltmeister-Tormann Emiliano Martinez bestritt mit gebrochenem Finger das Finale der Europa League . Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul sagte der 33-Jährige ESPN, dass er sich die Verletzung beim Aufwärmen zugezogen hatte. "Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden", betonte Martinez. Bei Freiburg mit Österreichs Fußball-Teamspieler Philipp Lienhart machte sich indes Selbstkritik breit.

Er habe vorher noch nie einen Finger gebrochen gehabt, sagte Martinez. "Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung. Aber das sind eben Dinge, da muss man durch." Laut dem argentinischen Sender TycSports soll die Verletzung keinen Einfluss auf die WM-Teilnahme haben. Unter Berufung auf das Umfeld des Tormanns hieß es, dass die Beschwerden nicht schwerwiegend seien. Argentinien ist einer von Österreichs Gegnern in der Gruppenphase.

"Königliche Zustimmung" für Villa-Triumph

Aston Villa legte den Grundstein zum Sieg Ende der ersten Hälfte durch Tore von Youri Tielemans (41.) und Emiliano Buendia (45.+3), Morgan Rogers (58.) machte in Hälfte zwei alles klar. "Königliche Zustimmung! Ein überglücklicher Prinz William weint Freudentränen, nachdem er sein geliebtes Aston Villa das Europa-League-Finale in Istanbul gewinnen sah, um die 30-jährige Durststrecke ohne Titel zu beenden - den letzten Pokal gewannen sie, als er 13 Jahre alt war", schrieb die Daily Mail.

Umjubelt wurde auch Trainer Unai Emery, für den es nach den Titeln mit dem FC Sevilla (2014 bis 2016) und Villarreal (2021) Nummer fünf im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb war. "Eines Tages wird der Fußball Emery als einen der größten Trainer Europas in Erinnerung behalten. Dieser glorreiche Sport, dieses Wunder, das auf der Straße erfunden wurde und schließlich in einem Labor landete - dem perfekten Ort, an dem Unai die Taktik zur Kunst erhoben hat", steht in der Zeitung AS.