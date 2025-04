England feiert „Dec-Ham“, Arsenals Freistoßkönig gegen Real

Nach dem Auftritt vom Dienstag stellt sich durchaus die Frage: Ist Arsenal in diesem Jahr stark genug, um erstmals in der Klubgeschichte die Champions League zu gewinnen? Die individuelle Klasse ist jedenfalls da, um Kleinigkeiten in Tore umzumünzen. Das demonstrierte diesmal eindrucksvoll Declan Rice mit seinen beiden wunderschönen Freistoßtoren.

Und dabei war einer schöner als der andere. Zweimal zappelte der Ball letztlich im rechten Eck, beim 2:0 sogar exakt im Kreuzeck. Beide Schüsse waren selbst für Weltklassekeeper Thibaut Courtois nicht zu halten.

Auf der Insel ist der Teamspieler nun der gefeierte Held. Dass sich sein Name zu Wortspielen eignet, haben die lokalen Medien längst erkannt. „Rice, Rice Baby“, titelte der Daily Mirror in Anlehnung an den Hit von Vanilla Ice. Einfallsreich waren auch die Schreiberlinge des Boulevardblatts Sun, die aufgrund der beiden Tore den Vergleich mit Freistoßkönig David Beckham bedienten und den Matchwinner zum „Dec-Ham“ verwandelten. „Rice twice as nice“ jubelte Arsenal auf seiner Klub-Homepage. Rice wurde zum Man of the Match gekürt und sprach im Anschluss vom schönsten Moment seiner Karriere.