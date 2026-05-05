Arsenal besiegt Atletico und steht im Finale der Champions League

Für Spektakel in dieser Halbfinalphase der Champions League sind Paris und die Bayern zuständig. Im zweiten Duell zwischen Arsenal und Atletico Madrid gab es am Dienstag wie schon im Hinspiel vorigen Mittwoch nicht das ganz große Offensiv-Feuerwerk. Fest steht: Der FC Arsenal steht als erster Klub im Endspiel, das am 30. Mai in Budapest ausgetragen wird.

Die Londoner feierten nach dem 1:1 im Hinspiel nun vor eigenem Publikum einen knappen aber verdienten 1:0-Sieg. Eine der wenigen Torchancen, die sich kurz vor dem Pausenpfiff bot, wurde von den Londonern eiskalt genützt. Saka staubte ab, nachdem Atletico-Goalie Oblak einen scharfen Schuss von Trossard prallen hatte lassen. Zuvor hatte es eine Verkettung mehrerer kleiner Fehler der sonst so starken Defensive der Gäste gegeben.

Die Spanier hatten nach der Pause Pech, dass es nach einem klaren Foul an Griezmann keinen Elfmeter gab, weil der deutsche Referee zuvor fälschlicherweise auf Stürmerfoul entschieden hatte. Und so blieb es beim knappen 1:0-Sieg der Engländer.

Die Londoner sind als einzige Mannschaft in der laufenden Saison der Königsklasse bei nun elf Siegen in 14 Spielen weiter ungeschlagen. Atletico verpasste hingegen im 15. Jahr unter Coach Diego Simeone das dritte Finale der Vereinsgeschichte.

Es ist die zweite Finalteilnahme der Gunners nach 2006. Damals hatte man in Paris gegen den FC Barcelona nach 1:0-Führung mit 1:2 verloren.