Machtkampf in Hoffenheim: Schicker bleibt Sport-Geschäftsführer

Der Steirer Andreas Schicker bleibt im Machtkampf beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim Sport-Geschäftsführer. Das hat der Vereinsvorstand am Montag beschlossen. "Wir sind uns im Vorstand einig, dass Andi Schicker als Geschäftsführer gehalten werden muss", erklärte Vorstandsmitglied Frank Engelhardt. Die ursprünglich für Montagabend angesetzte Gesellschafterversammlung fand nicht statt. Zudem gab Interimspräsident Christoph Henssler seinen Rücktritt bekannt. Schicker sprach von "Kasperl-Theater" Zuvor hatte der Kicker über eine juristische Maßnahme von Mäzen Dietmar Hopp berichtet: Der 85-Jährige hatte einen Antrag beim Landgericht Heidelberg gestellt, wonach die Durchführung der Versammlung untersagt werde. Nach Angaben einer Landgerichtssprecherin gegenüber der dpa ist dem Antrag stattgegeben worden. Bei den Kraichgauern tobt schon länger ein Machtkampf zwischen Henssler und Hopp. Der Milliardär hält zwar als Gesellschafter 96 Prozent der Kapitalanteile an der Spielbetriebs GmbH, hat aber seine Stimmrechte vor gut zwei Jahren an den eingetragenen Verein zurückgegeben.

Zuletzt hatte sich Hoffenheim von den drei Geschäftsführer-Kollegen Schickers getrennt. Nun stand auch der 39-Jährige, der von Sturm Graz in den Kraichgau gekommen war, zur Disposition, obwohl die TSG als Tabellendritte auf Champions-League-Kurs liegt. Eine mögliche Herabstufung zum Sportdirektor hatte Schicker klar abgelehnt und von einem "Kasperl-Theater" gesprochen. Unterstützung für Schicker von Hopp und Team Hopp unterstützt Schicker "aus voller Überzeugung." Für dessen angedachte Abberufung "fehlt mir, gelinde gesagt, jegliches Verständnis. Wie können wir den Erfolg unseres Clubs riskieren?", hatte er zuletzt gesagt. Nach der 1:5-Niederlage beim FC Bayern hatten sich auch Profis wie Kapitän und Nationaltorhüter Oliver Baumann und Grischa Prömel sowie Trainer Christian Ilzer für ein Bleiben Schickers starkgemacht.