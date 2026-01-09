Spät aber doch: Altach hat einen neuen Trainer gefunden
Am Mittwoch hat der SCR Altach das Training für die Frühjahrssaison aufgenommen. Noch ohne Cheftrainer, nachdem Fabio Ingolitsch von Sturm Graz abgeworben worden war. Zwei Tage nach Vorbereitungsstart hat man nun einen neuen Chefcoach im Ländle gefunden.
Der neue Trainer hört auf den Namen Ognjen Zaric, ist 36 Jahre alt, wurde in Bosnien-Herzegowina geboren und wuchs in Tirol auf. Zuletzt war der Österreicher in der Schweiz tätig. Beim FC Winterthur als Co-Trainer und danach für 21 Spiele Chefcoach und zuvor auch Co-Trainer beim FC Basel. In Kufstein war Zaric zuvor Trainer und Sportlicher Leiter gewesen, dazu auch in der Jugend der SpVgg Unterhaching.
In einer Aussendung des Klubs heißt es: "Mit der Verpflichtung von Ognjen Zaric setzt der SCR Altach bewusst auf Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung. Seine Spielidee weist in zentralen Punkten Parallelen zum bisherigen Ansatz auf und ermöglicht damit einen nahtlosen Übergang in der sportlichen Arbeit."
Philipp Netzer, Altach-Sportdirektor: „Ognjen Zaric bringt einen spannenden und vielseitigen Werdegang mit. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens. In den persönlichen Gesprächen hat er sowohl fachlich als auch in seiner Persönlichkeit überzeugt und steht für eine klare Ausrichtung. Er tritt als Teamplayer auf, der großen Wert auf Zusammenarbeit und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung legt.“
Ognjen Zaric: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SCR Altach. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr überzeugend und haben mir gezeigt, wie klar und professionell der Verein aufgestellt ist. Der SCR Altach verfügt über eine klare sportliche Identität und eine stringente Ausrichtung, an die ich sehr gerne anknüpfen möchte. Gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.“
