Spät aber doch: Altach hat einen neuen Trainer gefunden

Am Mittwoch hat der SCR Altach das Training für die Frühjahrssaison aufgenommen. Noch ohne Cheftrainer, nachdem Fabio Ingolitsch von Sturm Graz abgeworben worden war. Zwei Tage nach Vorbereitungsstart hat man nun einen neuen Chefcoach im Ländle gefunden. Der neue Trainer hört auf den Namen Ognjen Zaric, ist 36 Jahre alt, wurde in Bosnien-Herzegowina geboren und wuchs in Tirol auf. Zuletzt war der Österreicher in der Schweiz tätig. Beim FC Winterthur als Co-Trainer und danach für 21 Spiele Chefcoach und zuvor auch Co-Trainer beim FC Basel. In Kufstein war Zaric zuvor Trainer und Sportlicher Leiter gewesen, dazu auch in der Jugend der SpVgg Unterhaching.

In einer Aussendung des Klubs heißt es: "Mit der Verpflichtung von Ognjen Zaric setzt der SCR Altach bewusst auf Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung. Seine Spielidee weist in zentralen Punkten Parallelen zum bisherigen Ansatz auf und ermöglicht damit einen nahtlosen Übergang in der sportlichen Arbeit."