Mr. Futsal: Warum der Pionier nicht sein Tennis-Idol besuchen konnte
Alkesandar Ristovski spricht über sein Team Stella Rossa, Beachsoccer und viel über den Tennissport.
Aleksandar Ristovski ist DER Pionier im österreichischen Futsalsport. Im Sport Talk auf kurier.tv sprach der Trainer von Spitzenklub Stella Rossa und Co-Trainer des österreichischen Nationalteams über die abgelaufene Saison und über den neuen Meister, den Athletic Futsal Club Graz, die gespickt mit guten Legionären am Ende verdient die Nase vorne hatten.
Sport Talk mit Aleks Ristovski
Zudem sprach Ristovski über Beach-Soccer und eine gute Chance für Jugendliche. Außerdem ein Thema: Warum Ristovski nicht zu seinem Idol Novak Djokovic zu den Australian Open reisen konnte.
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