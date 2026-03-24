Mr. Futsal: Warum der Pionier nicht sein Tennis-Idol besuchen konnte

Aleksandar Ristovski ist DER Pionier im österreichischen Futsalsport. Im Sport Talk auf kurier.tv sprach der Trainer von Spitzenklub Stella Rossa und Co-Trainer des österreichischen Nationalteams über die abgelaufene Saison und über den neuen Meister, den Athletic Futsal Club Graz, die gespickt mit guten Legionären am Ende verdient die Nase vorne hatten.