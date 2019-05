Alessandro Schöpf erinnert sich an Ajax-Coach Ten Hag

Wenn sich Alessandro Schöpf Spiele von Ajax Amsterdam ansieht, dann weiß er manchmal schon, was im nächsten Augenblick passieren wird. Wo der Ball gleich landet, welche Positionen die Spieler beziehen, was auf den Gegner zukommt. „Ich entdecke immer wieder Spielzüge und einstudierte Abläufe, die ich schon von Bayern II kenne“, verrät Schöpf.

Beim Amateurteam des deutschen Rekordmeisters hatte der Ötztaler seinerzeit das Vergnügen, unter Erik ten Hag zu arbeiten. Unter jenem Trainer also, der mit seiner jungen Mannschaft von Ajax und seinem erfrischenden Offensivspiel gerade in der Champions League für Furore sorgt und nach dem 1:0-Auswärtserfolg gegen Tottenham vor dem Einzug ins Endspiel steht.

Schon damals sei die Fußballphilosophie des Niederländers klar erkennbar gewesen, erinnert sich Schöpf an die gemeinsame Zeit in der Saison 2013/’14. „Er hat großen Wert auf das Positionsspiel gelegt und wollte vor allem immer, dass wir schnell nach vorne spielen“, sagt der Tiroler. „Das, was man heute Umschaltspiel nennt.“