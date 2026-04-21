Messerattacke auf Fußballer in Dänemark - aus dem Koma erwacht

Das 19 Jahre alte Fußball-Talent Alamara Djabi ist bei einer Messerattacke in Dänemark schwer verletzt worden. Nach Angaben seines Klubs FC Midtjylland musste der Spieler zweimal operiert werden und lag im Koma.

Zeitweise bestand Lebensgefahr. Mittlerweile sei Djabi aus dem Koma erwacht und befinde sich in einem stabilen Zustand.