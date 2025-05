Rangnicks ÖFB-Kader für WM-Quali wohl mit Rückkehrern

Am 7. Juni startet Österreich in Wien gegen Rumänien. Am Freitag beginnt die Vorbereitung in Seefeld in Tirol.

Erstmals seit 28 Jahren soll Österreich im Sommer 2026 an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Weg zur Endrunde in die USA, Kanada und Mexiko ist vorgezeichnet: In Gruppe H ist man gegen Rumänien, Bosnien und Herzegowina, Zypern und San Marino klarer Favorit.

Während Österreich im März noch im Play-off der Nations League gegen Serbien am Start war, wurden die ersten Partien in der Gruppe bereits gespielt. Es führt Bosnien nach zwei Siegen, einen davon durchaus überraschend auswärts gegen die Rumänen, die nun am 7. Juni als erster ÖFB-Gegner nach Wien kommen – die Partie im Ernst-Happel-Stadion ist längst ausverkauft. Drei Tage später steht für die Österreicher ein Pflichtsieg in San Marino auf dem Programm.

Am heutigen Montag gibt Ralf Rangnick in Wien seinen ersten Teamkader für die Qualifikation bekannt. Mehr als fraglich ist wieder einmal der Kapitän: David Alaba ist nach einem Meniskusriss auf dem Weg zurück, eine Nominierung ist aber mehr als unwahrscheinlich. Auch bei Xaver Schlager, der sich im März eine Muskelverletzung zuzog, ist eine Einberufung unwahrscheinlich. Auch Atalanta-Bergamo-Legionär Stefan Posch, der sich am 1. März verletzte und gegen Serbien fehlte, könnte zurückkehren. Bei Maximilian Wöber, im März ebenso verletzt nicht dabei, wird wohl dabei sein. Der England-Legionär kam zuletzt bei Leeds United wieder zu ein paar Spielminuten. Die Vorbereitung beginnt am kommenden Freitag in Seefeld in Tirol.