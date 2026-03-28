Fußball

Trotz Titel-Aberkennung: Senegal feiert dennoch groß mit dem Pokal

Vor dem Testspiel gegen Peru in Paris wurde stolz der Pokal präsentiert und ein Zeichen der Unbeugsamkeit gesetzt.
28.03.2026, 18:21

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Humor ist, wenn man trotzdem feiert.

Nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup hat die Nationalmannschaft des Senegal ein Zeichen der Unbeugsamkeit gesetzt. Die Spieler trugen den Pokal für den Sieger des Kontinental-Wettbewerbs vor Anpfiff des Testspiels gegen Peru auf einer Art Ehrenrunde im Pariser Stade de France und ließen sich von den Fans feiern. Auch auf der Tribüne und im Kabinengang präsentierten die Senegalesen die Trophäe mit ausgelassener Freude.

Nach Skandal-Finale: Senegal wird Afrika-Cup-Titel aberkannt

Die Aktion ist vor allem für den afrikanischen Fußball-Verband (CAF) ein Affront. Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Endspiel dem Einspruch von Marokko stattgegeben und das Match, das der Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet. Daraufhin hatte es zahlreiche Kritik aus der Fußball-Welt gegeben. 

Der senegalesische Verband legte Berufung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein. Diese zielt darauf ab, die CAF-Entscheidung aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Afrika Cups zu erklären.

Skandalfinale im Afrika-Cup: Kritik vom FIFA-Boss, Entschuldigungen und viele Fragen

Das CAF-Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In erster Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Finale des Afrika Cups am 18. Jänner war infolge fragwürdiger Entscheidungen komplett aus dem Ruder gelaufen.

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