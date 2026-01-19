Skandalfinale im Afrika-Cup: Kritik vom FIFA-Boss, Entschuldigungen und viele Fragen

Werbung für den Fußball, die gab es nicht am Sonntagnacht in Rabat. Nach dem Endspiel im Afrika-Cup zwischen Gastgeber Marokko und Senegal, das wohl als Skandal-Finale in die Geschichtsbücher eingehen wird, gibt es großen Diskussionsbedarf. Der 1:0-Sieg der Senegalesen, den Pape Gueye in der vierten Minuten der Verlängerung sicherstellte, wurde überschattet von den Ereignissen in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit.

Die heiße Phase im Schnelldurchlauf: In der 97. Minute gab es nach VAR-Check Elfer, weil Real-Star Brahim Diaz gefoult wurde. Die Senegalesen protestierten, es kam zu Ausschreitungen, die Senegalesen traten kurzfristig sogar ab. Erst Superstar Sadio Mané holte seine Leute wieder zurück, weil er Angst hatte, dass der überforderte Referee die Sache abbricht. Brahim Diaz hatte rund eine Viertelstunde später die Chance, Marokko erstmals seit 1976 zum Titel zu schießen, vergab aber mehr als leichtsinnig - er schupfte Goalie Mendy den Ball in die Hände. Ein Fauxpas, der sich rächen sollte.

Nun hat der Trainer des Senegal hat nach dem Eklat um Entschuldigung gebeten. „Manchmal reagiert man in der Hitze des Gefechts“, sagte Pape Thiaw nach dem Triumph seines Teams. „Wir akzeptieren die Fehler des Schiedsrichters, das kann passieren. Wir hätten nicht so reagieren sollen, aber das ist nun Vergangenheit. Wir entschuldigen uns beim Fußball.“