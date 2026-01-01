Afrika Cup: Österreichs WM-Gegner Algerien bisher überzeugend
Algerien trägt beim 35. Afrika Cup nach wie vor die weiße Weste. Drei Spiele in der Vorrunde, drei Siege. Der Aufstieg in die K.o.-Runde sowie Platz eins in Gruppe E standen für den Afrika-Meister von 1990 und 2019 bereits vor dem deutlichen 3:1 am Silvestertag gegen Äquatorialguinea fest.
Für Österreichs WM-Gegner trafen Zineddine Belaid (19.), Fares Chaibi (25.) und Ibrahim Maza (32.). Algerien trifft im Achtelfinale auf Kongo.
Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (4 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (6 Uhr) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19 Uhr) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.
Die Elfenbeinküste beendete die Vorrunde nach einer geglückten Aufholjagd als Sieger der Gruppe F. Gegen das Team von Gabun gewann der Titelverteidiger in Marrakesch nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2. Damit zog die Elfenbeinküste in der Gruppe F noch an Kamerun vorbei, das im Parallelspiel 2:1 gegen Mosambik gewann.
Auch Nigeria ist ohne Punkteverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der unterlegene Finalist von 2023/24 bezwang Uganda mit 3:1 und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg. In Gruppe D lösten Senegal und die Demokratische Republik Kongo das Achtelfinal-Ticket.
Senegal gewann gegen Benin 3:0 und die Gruppe vor der punktgleichen Mannschaft aus DR Kongo, das Botswana 3:0 besiegte und im Achtelfinale eben auf Österreichs WM-Gegner Algerien trifft.
Das Achtelfinale startet am 3. Jänner mit den Duellen Senegal – Sudan und Mali – Tunesien.
