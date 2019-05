Admiras Kapitän verspricht: „Wir wollen keinem etwas schenken“

Die Admira hat den Klassenerhalt geschafft und kann im im Fernduell am Samstag zwischen Wacker Innsbruck und Hartberg zum Zünglein an der Waage werden. Kapitän Daniel Toth erklärt, warum man trotzdem „Vollgas“ geben und aufgrund des verflogenen Drucks vielleicht sogar noch stärker sein wird.

KURIER: Nach dem 3:2-Sieg gegen Innsbruck und dem geschafften Klassenerhalt war die Erleichterung bei der Admira nicht zu übersehen. Wie angespannt war die Situation in den Tagen davor?

Daniel Toth: Der Druck war extrem. Vor dem Spiel hat man gemerkt, wie angespannt alle sind, es war viel ruhiger in der Kabine, als sonst. Jeder hat gewusst, dass es für den Klub um extrem viel geht. Dass wir in Führung gegangen sind, war wichtig.

Wie wirkt sich so ein Sieg auf junge Spieler aus?

Ich glaube, 90 Prozent der Mannschaft waren noch nie in so einer Situation. Die haben extrem daraus gelernt, nicht nur aus dem einen Spiel, aus den ganzen letzten Monaten.

Wie gefordert waren Sie als Kapitän in den letzten Wochen?

Mehr als sonst. Gerade in solchen Situationen schauen die Jungen, wie sich die Älteren verhalten. Dann musst du Lockerheit und Spaß reinbringen. Denn wenn du als Alter schon nachdenklich und verkrampft wirkst, verunsichert das die Jungen.

Für die Admira geht es am Samstag in Hartberg um nichts mehr. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre Mannschaft zum Zünglein an der Waage werden könnte?

Schon am Samstag nach unserem Sieg gegen Wacker haben Innsbrucker Spieler oder auch Sportdirektor Hörtnagl mich gebeten, in Hartberg alles zu geben. Das steht aber außer Frage. Es geht für uns ja auch darum, die Saison erfolgreich abzuschließen. Wir haben versichert, Vollgas zu geben und wollen keinem etwas schenken. Außerdem ist es eine Chance zu zeigen, was wir spielerisch drauf haben. Das haben wir zuletzt aufgrund des Drucks nicht so zeigen können.

Soll heißen, die Admira wird durch den verflogenen Druck noch stärker?

Der Samstag war ein Beweis dafür, dass wir auch da sein können, wenn es drauf ankommt. Aber in Hartberg spielen wir erstmals in dieser Situation ohne Druck. Ich seh’ jeden Tag im Training, was im spielerischen Bereich möglich wäre.

Wie beurteilen Sie nach der ersten Saison den neuen Ligamodus mit der Punkteteilung?

Man hat eben etwas Neues probieren wollen, aber aus Spielersicht hat dieser Modus für mich keinen Vorteil. Bei den Zuschauerzahlen wäre mir kein Anstieg aufgefallen und dann werden dir Punkte auch noch weggenommen. Ich wüsste keine Sportart, in der es so etwas gibt. Das ist einfach nicht fair. Der Druck, der dadurch entsteht, ist enorm und in meinen Augen gar nicht notwendig. Spannend war es im Abstiegskampf in den letzten Jahren auch. Aber in der Abstiegsgruppe versucht jeder, die Defensive zu stärken und kein Risiko einzugehen. Wer will sich denn Spiele anschauen, wo man merkt, da will keiner etwas riskieren? Eines muss ich aber sagen.