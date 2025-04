Bundesliga-Highlight in Graz: „Das wird ein Fest bei Flutlicht“

Rapid ist diese Saison spät am Abend am wachsten – in Europacupnächten wurde in insgesamt 14 Partien neun Mal gefeiert.

„Das dürfte aber mehr am Europacup als am Flutlicht, das ich auch gerne mag, gelegen haben“, sagt Trainer Robert Klauß und rechnet richtig. Der Deutsche erinnert sich an das 1:3 in Hütteldorf gegen Sturm, an einem Mittwoch, eine Woche vor dem Cupfinale der Vorsaison.

Vor der Ära Klauß hat Sturm gegen die Hütteldorfer auch die jüngsten beiden Partien an einem Freitagabend gewonnen. Am 10. Februar 2023 siegten die Grazer durch einen Kopfball von David Affengruber in der Nachspielzeit mit 1:0, mit demselben Ergebnis endete das bisher letzte Freitagspiel zwischen Sturm und Rapid am 19. April des Vorjahres. Damals fiel das Tor durch Mika Biereth ebenfalls spät (79. Minute), nach einem Hoppala von Rapid-Goalie Hedl.