Der LASK marschiert in Qualigruppe mit "weißer Weste" voran

Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor: Der LASK marschiert in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga unaufhaltsam voran . Der verdiente 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol am Karfreitag untermauerte die Linzer Ambitionen, die Mannschaft von Markus Schopp hat die Play-offs für einen Conference-League-Startplatz fest im Blick.

Auch deshalb war die Freude bei den Schwarz-Weißen nach dem siebenten Erfolg in den letzten acht Runden da. "Es freut mich extrem. Das ist alles sehr hart erarbeitet", sagte Schopp nach einem "intensiven" Spiel. Christoph Lang war ebenfalls zufrieden. "Es fühlt sich gut an", sagte der Torschütze zum 1:0, er sehe aber noch viel Luft nach oben. "Wir können die Spiele noch mehr dominieren, noch mehr Chancen rausspielen, alles noch schneller machen. Aber wir sind auf einem guten Weg."

In der Qualifikationsgruppe präsentierten sich die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Linzer bisher makellos, nach den Erfolgen gegen Altach (2:0), den GAK (1:0) und Hartberg (1:0) holte sich die Schopp-Elf auch gegen die WSG weiteres Selbstvertrauen. Am Dienstag steht das Gastspiel bei Austria Klagenfurt auf dem Programm, ehe nächsten Samstag das Rückspiel in Linz stattfindet.