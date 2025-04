Sturm-Trainer Säumel blickt zurück: "Der Start war nicht ganz einfach"

"Die Mannschaft muss genau das zeigen, was sie die letzten Wochen abgerufen hat", sagt der Sturm-Trainer vor dem Heimspiel gegen BW Linz am Sonntag (14.30, Sky). "Vor allem im letzten Spiel. Diese Energie, diese Entschlossenheit brauchen wir dieses Mal auch."

Jürgen Säumel wirkt locker, aber doch fokussiert. Freilich gab der 2:1-Sieg in Salzburg Selbstvertrauen in Graz. Immerhin führt Sturm jetzt drei Punkte vor der Austria und fünf vor Salzburg - betrachtet man die direkten Duelle sind es vielleicht sogar sechs. Immerhin siegten die Steirer im Herbst einmal 5:0.

Vor allem im Finish hat sich der Meister stark verbessert. In den ersten vier Liga-Spielen betrug das Torverhältnis in den letzten 20 Spielminuten 0:6, in den nächsten fünf Spielen bis jetzt 7:3. "Der Start war nicht ganz einfach, mit den beiden Champions-League-Partien war die Vorbereitung unterbrochen", sagt Säumel. "Ich habe die Mannschaft aber auch in der schwierigen Phase sehr fokussiert erlebt. Zuletzt gab es eine große Entschlossenheit und Zusammenhalt. Wir haben gesehen, dass wir auch in Unterzahl Spiele gewinnen können. Das macht was mit der Mannschaft."

Freilich war der Sieg in Salzburg "wunderschön. Aber am Ende gab es auch für dieses Spiel nur drei Punkte. Wir wollen jetzt nachlegen, das geht nur mit unseren Tugenden."