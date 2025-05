Sturm-Coach Säumel vor dem Showdown: "Druck ist auch ein Privileg"

Eine positive Anspannung. So könnte man die Gemütslage von Sturm-Trainer Jürgen Säumel zwei Tage vor dem spannenden Showdown gegen den WAC (Samstag, 17.00 Orf 1, Sky) skizzieren. Natürlich ist man aufgeregt, immerhin können die Grazer mit einem Punkt den Meistertitel verteidigen. Mit einer Niederlage winkt bei einem Sieg der Austria über BW Linz gar Platz drei. "Der Druck ist auch ein Privileg", sagt Säumel.

"Es ist die 32. Runde, jeder weiß, um was es geht", sagt Säumel. "Jeder Spieler weiß, was zu tun ist, um eine 100-prozentige Leistung abzurufen." Der 40-Jährige ist aber guter Dinge. "Wenn ich mir das Training anschaue, bin ich überzeugt, dass wir das tun." Sturm würde nicht umsonst auf Rang eins stehen. "Wir müssen das abrufen, was uns stark gemacht hat."