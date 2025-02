Bundesliga live: Gelingt Sturm im Spitzenspiel gegen die Austria die Revanche?

Sturm Graz will ganz oben ein Zeichen setzen, die Wiener Austria hingegen an der Stätte des jüngsten Triumphes den nächsten Wirkungstreffer landen. Eine Woche nach dem in Graz gewonnenen Cup-Vergleich (2:0) mit dem Doublesieger winkt den von Sieg zu Sieg eilenden Violetten, die zehn Mal in Folge gewannen, der Platz ganz vorne.