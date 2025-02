Revanche gegen die Austria: Ein Neuzugang dürfte in Sturms Startelf rücken

Wiedergutmachung ist in Graz angesagt. Sechs Tage nach dem bitteren 0:2 gegen die Austria im Cup-Viertelfinale sind die Wiener am Freitag wieder in Liebenau zu Gast (20.30 Uhr, ORF 1, Sky). "Wir haben das Spiel als Richtwert genommen, um zu sehen, woran wir arbeiten mussten", sagt Sturm-Trainer Jürgen Säumel.