Achte Bilanz vor der Trennung: Rapid holt die Pflichtsiege

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der achten Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Rapids Kontinuität: Jahrelang haben die Hütteldorfer bessere Platzierungen in der Bundesliga verschenkt, weil man sich gegen Nachzügler zu oft unerklärliche Umfaller geleistet hat. In dieser Saison dürfte dies anders sein. Das 2:0 bei Aufsteiger WSG Wattens war der dritte Sieg in Folge gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte nach dem 3:1 gegen die Austria und dem 5:0 gegen die Admira. Gegen die Spitzenteams Salzburg und LASK setzte es hingegen zwei Heimniederlagen. Die erste Partie gegen den WAC steht noch aus.