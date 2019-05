Achte Bilanz einer Trennung: Rapid hat einen Torjäger

Der KURIER lässt auch die achte Runde der Meister- und der Qualifikationsgruppe Revue passieren ...

+ Aliou Badji: Zumindest gegen die Abstiegskandidaten trifft der neue Stürmer des SK Rapid. Sein Siegestor zum 1:0-Heimsieg gegen Wacker Innsbruck war der fünfte Treffer für den Senegalesen in der Qualifikationsgruppe. Die anderen vier Treffer erzielte Badji gegen die Admira (3) und Hartberg (1). Ob er sich auch gegen stärkere Defensivreihen durchsetzen kann, darf der 21-Jährige wohl schon bald beweisen. Denn bereits in der drittletzten Runde fixierte Rapid den Einzug ins Europa-League-Play-off.

+ Salzburger Kontinuität: Beim Ligakrösus war es in den letzten Jahren oft so, dass nach der Fixierung des Meistertitels der Einbruch kam. In dieser Saison scheint das nicht so zu sein. Gegen den einzigen ernstzunehmenden Gegner in dieser Saison, den LASK, wurde das Programm in der 1. Hälfte so konzentriert und konsequent heruntergespielt, als würde es noch um die Titelentscheidung gehen. Als Lohn gab es einen 2:1-Heimsieg, obwohl die Linzer nach der Pause mehr als ebenbürtig waren. Sollte im letzten Heimspiel gegen SKN St. Pölten nicht alles schief laufen, dann wird Trainer Marco Rose die österreichische Bundesliga ohne Heimniederlage verlassen.