Das ging ja flott: Nach nur knapp einem Monat und insgesamt fünf Pflichtspielen beim WAC wurde Peter Pacult am Mittwoch beurlaubt. Nach eindringlichen Gesprächen zwischen Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Peter Pacult ist man beidseitig zum Entschluss gekommen die Zusammenarbeit zu beenden. Zuletzt soll Pacult bereits unter Beobachtung von Riegler gestanden sein.

Klar ist: Riegler war diese Ausbeute zu wenig. Von den fünf Spielen unter Trainer Pacult verlor der WAC zwei, spielte einmal Remis und gewann zwei, eines davon im ÖFB-Cup nach Verlängerung gegen Zweitligist Amstetten.

Pacult, der am 28. Oktober 66 wurde und erst am 13. Oktober installiert worden war, war zuletzt der drittälteste der Trainer der Bundesliga-Geschichte. Vor ihm fanden sich nur mehr Paul Gludovatz (69 Jahre 11 Monate) und Giovanni Trapattoni (69 Jahre, 1 Monat).