Abstinente Engländer dürstet bei der WM nach mehr

Vor gut einem Jahr war er noch einer der Sündenböcke im Land, nachdem er im EM-Finale gegen Italien einen Elfmeter verschossen hatte. Jetzt ist er einer von Englands gefeierten Helden, weil er die Three Lions mit einem Doppelpack beim 3:0-Sieg gegen Wales ins WM-Achtelfinale schoss. Marcus Rashford ist erst 25 Jahre jung, hat aber schon viel erlebt in seiner Karriere. „Ich glaube, dass wir bei diesem Turnier noch sehr weit kommen können“, sagte der Flügelstürmer von Manchester United überglücklich.

Zur Belohnung für den souveränen Auftritt gab Trainer Gareth Southgate seinen Spielern einen Tag frei, bevor es am Sonntag gegen Senegal weitergeht. Auch der Coach kann ordentlich durchatmen, war er doch vor der WM durch die völlig misslungene Nations League (Abstieg ohne einen Sieg) in die Kritik gekommen. In Katar hat er bislang alles richtig gemacht, und stellte beispielsweise Rashford und Foden gegen Wales erstmals in die Startelf. Das Ergebnis ist bekannt. „Bis jetzt sind wir wirklich zufrieden“, gab Southgate zu Protokoll, „aber so richtig geht es erst jetzt los.“