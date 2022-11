Nach Regenbogen und "One Love": Kreuzritter bei WM nicht willkommen

Sportlich startete England souverĂ€n in die Fußball-WM in Katar, bezwang den Iran zum Auftakt mit 6:2. Das freut auch die Fans. Doch die meist so verkleidungsfreundlichen EnglĂ€nder sind bei diesem Turnier mit gewissen EinschrĂ€nkungen konfrontiert. War es etwa noch bei der EM im Vorjahr ganz normal, dass AnhĂ€nger der "Three Lions" ihr Team in einer Ritter-RĂŒstung anfeuerten, so wird dies in Katar nicht gerne gesehen.