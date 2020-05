Der Kampf um die Erstklassigkeit

Einen klaren Punktesieg im Abstiegskampf feierte die Admira. Mit dem einzigen Dreier (4:3 gegen Innsbruck) der vier Kandidaten ging die 29. Runde klar an die Südstädter.

Nächste Runde könnte sich die Admira einen wohl vorentscheidenden Vorsprung erarbeiten. Denn da steht das nächste direkte Duell auf dem Programm – und zwar in Wiener Neustadt. Mit der Mannschaft von Heimo Pfeifenberger haben die Spieler von Dietmar Kühbauer noch eine Rechnung offen. Denn bei der Partie in der Südstadt hatte Wr. Neustadt durch einen Elfer nach Schwalbe die Partie noch gedreht und drei Punkte geholt. Auch das erste Saisonspiel in Wr. Neustadt im Herbst hatte die Admira trotz Überlegenheit mit 1:2 verloren. Es war damals der Beginn einer elf Spiele andauernden Serie ohne Sieg. „Wir haben damals nicht viel anders gespielt als heute“, betont Kühbauer, „was lange Zeit gefehlt hat, waren der absolute Wille und das Erfolgserlebnis.“

