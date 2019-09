6. Bilanz vor der Trennung: Heimteams flop, Auswärtsteams top

- Salzburger Systemumstellung: „Es war nicht so gut, wie ich es erwartet habe. Es war okay.“ Jesse Marsch gewann mit seiner Mannschaft bei Aufsteiger WSG Tirol zwar 5:1, ganz zufrieden war der US-Amerikaner aber trotzdem nicht. Erstmals hatte Salzburgs Trainer sein Team von Beginn an mit der Dreier-Abwehr aufs Feld geschickt. Mit der gewohnten Viererkette, auf die er in der zweiten Hälfte umstellte, habe laut Marsch das Spiel aber besser funktioniert, obwohl es schon zur Pause 3:0 stand. Eingestellt wird das Experiment deshalb aber nicht: „Wichtig ist die Flexibilität. Ich werde dieses System weiterhin probieren in der Bundesliga“, stellte Salzburgs Coach klar.

- St. Pöltner Heimschwäche: "Ich weiß nicht, was da los war? Wir haben richtig um Gegentore gebettelt", fragte sich SKN-Trainer Alexander Schmidt. Im Heimspiel gegen Hartberg stand es nach einer Viertelstunde 0:2, die Niederösterreicher mussten also wieder einmal einem Rückstand nachlaufen und konnten diesen nicht mehr wettmachen. Damit kassierten die Niederösterreicher im 13.Heimspiel gegen die Hartberger erstmals eine Niederlage. Mit dem Ende dieser Erfolgsserie ging eine Negativserie weiter: Der SKN hat in diesem Jahr noch immer kein Heimspiel gewonnen. In zehn Partien reichte es gerade einmal zu zwei Unentschieden.