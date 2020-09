44 Tage nach dem Messi-Drama: Barca versucht den Neustart

Doch der 33-jährige Stürmer aus Uruguay und der gleichaltrige Mittelfeldspieler aus Chile standen im Zentrum des notwendigen Umbaus, der unumgänglichen Verjüngung des Kaders. Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez und Nélson Semedo verließen den Klub. Auf der Habenseite stehen bislang nur Pedri, Francisco Trincão und Miralem Pjanic.

Gegen Elche spielte Koeman ein 4-2-3-1-System. Dabei waren die vier Offensivspieler Philippe Coutinho (Rückkehrer von Bayern München), Ansu Fati, Lionel Messi und Antoine Griezmann. Im Zentrum scheint Koemans Landsmann Frenkie de Jong die besten Chancen zu haben. Neben ihm spielten Sergio Busquets und Pjanic. Gut geschlagen hat sich auch Carles Alena, das 22-jährige Eigengewächs kehrte nach einem halben Jahr Leihe von Betis Sevilla zurück.

In der Innenverteidigung gibt es zu Gerard Piquet und Clement Lenglet wenige Alternativen. Der 21-jährige Ronald Araujo hat in der Vorbereitung aber ganz gut gespielt. Barcelona ist an den 19-jährigen Verteidigern Eric Garcia (Manchester City) und Sergino Dest (Ajax Amsterdam) interessiert. Im Tor wird Neto stehen, Marc-Andre ter Stegen wurde am Knie operiert.