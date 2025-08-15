2. Liga: St. Pölten bleibt durch Sieg gegen Vienna an der Spitze

Der SKN St. Pölten hält nach einem Last-Minute-Sieg in der 2. Fußball-Liga als einziges Team weiter beim Punktemaximum. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend dank eines Treffers von Marco Hausjell in der 96. Minute gegen die Vienna 2:1 durch und verteidigten in der 3. Runde die Tabellenführung erfolgreich. Für die Döblinger waren es die ersten Punkteverluste. Zum neuen Zweiten stieg der FAC auf, der mit einem 1:1 bei Schwarz-Weiß Bregenz erstmals nicht siegte.

Die erste Niederlage setzte es für die zuvor makellose Austria aus Lustenau, die in Kapfenberg als 1:3-Verlierer den Platz verließ. Die Steirer schrieben erstmals an, wie auch Aufsteiger Hertha Wels, der gegen Amstetten 1:0 gewann. Bei drei Punkten hält auch Absteiger Austria Klagenfurt nach einem 1:0 beim SV Stripfing. Eine Punkteteilung gab es beim 2:2 des FC Liefering gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz. Viennas Djuricin traf zweimal Stange Die Niederösterreicher hatten im Vorspiel des Frauen-Bundesligastarts der beiden Teams zu Beginn mehr Spielanteile, in Führung gingen aber die Gäste. David Ungar zog von der Strafraumgrenze ab, der Ball schien für St. Pöltens Tormann Christopher Knett nicht unhaltbar (23.). Den zweiten Treffer verhinderte die Stange bei einem Volleyschuss von Marco Djuricin (32.). Nach Wiederbeginn zeigten sich die Gastgeber verbessert und belohnten sich mit dem Ausgleich.

Nach einer schönen Kombination und Hereingabe von Hausjell vollendete der am langen Eck allein gelassene Winfred Amoah (57.). Djuricin hatte in der Folge neuerlich Aluminiumpech, diesmal scheiterte er mit links an der Außenstange (65.). Doch auch die Hausherren ließen vorerst einen Matchball aus. Nach einem Ungar-Ballverlust im Aufbauspiel schloss der Sekunden zuvor eingewechselte El Hadj Mane ab, scheiterte aber an Goalie Bernhard Unger (75.). In der letzten Aktion des Spiels traf Hausjell nach einem Corner per Kopf, es war schon sein fünftes Saisontor. Sekerlioglu: "Alle Kritiker stillgelegt" "Wir haben alle Kritiker stillgelegt, uns am Ende glücklich belohnt", sagte St. Pöltens Trainer Cem Sekerlioglu im ORF-Interview. Der FAC legte in Vorarlberg durch einen Treffer von Lan Piskule (41.) vor, Levan Eloshvili (62.) besorgte allerdings in der zweiten Hälfte den Ausgleich für das Schlusslicht. Für Lustenau war ein Ausschluss von Nico Gorzel (58.) der Anfang vom Ende. Robin Littig (78.), Thomas Maier (93.) und Lamine Toure (96.) trafen für Kapfenberg. Zuvor hatte Lenn Jastremski (87.) ausgeglichen.