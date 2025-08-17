Erster violetter Sieg für Salzburg gegen die Jung-Rapidler

In einer ausverkauften Sonntagsmatinee feierte Austria Salzburg den ersten Sieg nach dem Aufstieg. Vor 1.560 Fans wurde Rapid II in einer turbulenten Partie mit 4:2 (1:1) besiegt.

Die Violetten waren anfangs besser, Tormann-Talent Orgler hielt die Null für die Wiener fest – bis zur 30. Minuten und einem Treffer durch Cosgun .

Hin und her nach der Pause

Während der Halbzeitstand durch einen Velimirovic-Elfer (45.) noch schmeichelhaft war, agierten die grünen Hoffnungsträger nach der Pause besser. In Führung ging wieder die Austria, durch Aigner. Strunz, der bei den Rapid-Profis kein Land mehr sieht, konnte neuerlich ausgleichen.

Das dritte Remis in Folge war für Rapid II greifbar, doch die Defensive patzte inklusive Orgler: Bares gelang das 3:2 (80.), in den Schlusssekunden erhöhte Lipczinski zum Endstand.

Das neuerlich verjüngte Rapid-Team benötigt also, wie von Trainer Kerber vor Saisonstart vermutet, längere Anlaufzeit als in der Vorsaison.