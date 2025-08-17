Erster violetter Sieg für Salzburg gegen die Jung-Rapidler
In einer ausverkauften Sonntagsmatinee feierte Austria Salzburg den ersten Sieg nach dem Aufstieg. Vor 1.560 Fans wurde Rapid II in einer turbulenten Partie mit 4:2 (1:1) besiegt.
Die Violetten waren anfangs besser, Tormann-Talent Orgler hielt die Null für die Wiener fest – bis zur 30. Minuten und einem Treffer durch Cosgun.
Hin und her nach der Pause
Während der Halbzeitstand durch einen Velimirovic-Elfer (45.) noch schmeichelhaft war, agierten die grünen Hoffnungsträger nach der Pause besser. In Führung ging wieder die Austria, durch Aigner. Strunz, der bei den Rapid-Profis kein Land mehr sieht, konnte neuerlich ausgleichen.
Das dritte Remis in Folge war für Rapid II greifbar, doch die Defensive patzte inklusive Orgler: Bares gelang das 3:2 (80.), in den Schlusssekunden erhöhte Lipczinski zum Endstand.
Das neuerlich verjüngte Rapid-Team benötigt also, wie von Trainer Kerber vor Saisonstart vermutet, längere Anlaufzeit als in der Vorsaison.
Kommende Runde wartet mit dem Heimderby gegen die Young Violets eine Schlüsselpartie.
Ganz vorne steht St. Pölten nach dem perfekten Saisonstart und dem Last-Second-Treffer zum 3:2 gegen die Vienna.
