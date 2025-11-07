Admira gewinnt das NÖ-Derby gegen St. Pölten

Zwei Tore aus Standardsituationen mit der identen Entstehungsgeschichte bescherten der Admira am Freitagabend einen 2:1-Heimsieg im NÖ-Derby der 2. Liga gegen Tabellenführer St. Pölten . Zweimal hatte dabei ein weiter Einwurf zum Torerfolg geführt, nachdem der Ball einmal per Kopf verlängert und schließlich über die Linie gedrückt wurde.

Zunächst war es Lukas Malicsek (49.) und danach Matteo Meisl (87.), der gegen den SKN treffen konnte. Die Gäste waren zuvor in Führung gegangen. Der Torjäger vom Dienst, Marco Hausjell, erzielte das 0:1 (21.), nachdem der SKN zu Beginn der Partie zwei Rückschläge wegstecken hatte müssen. Lukas Buchegger (5. Minute) nach einem Luftduell und Tormann Christopher Knett (8.), der sich ohne Fremdeinwirkung verletzte, mussten gleich zu Beginn ausgewechselt werden.

Durch den Sieg verkürzten die Südstädter den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt. Für St. Pölten war es bereits die dritte Niederlage in Serie.