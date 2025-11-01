2. Bundesliga: Leader SKN St. Pölten strauchelt - 0:2 gegen den FAC
Einen herben Dämpfer musste der Tabellenführer aus St. Pölten hinnehmen. Nach dem Cup-Aus gegen Rapid setzte es in der Liga eine 0:2-Heimpleite gegen den Floridsdorfer AC.
Die Vienna verlor auf der Hohen Warte gegen Amstetten in einer unterhaltsamen Partie 2:3. Conateh brachte Amstetten in Führung, Seo drehte das Match mit einem Doppelpack, doch Wimmer glich kurz darauf zum 2:2 aus. Steiger gelang im Finish der Siegestreffer für Amstetten.
Das Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, haben die Döblinger ohnehin schon zu den Akten gelegt.
Der FAC war in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft und ging absolut verdient in Führung. Maier traf aus 12 Metern sehenswerte unter die Latte zum 1:0 fü die Gäste aus Floridsdorf, die bis dahin schon den Ton angegeben hatten.
Knapp vor der Pause erhöhte dann Aisowieren zum 2:0 (39.). SKN-Trainer Cem Sekerlioglu reichte es danach, er hatte genug gesehen, und tauschte gleich vier Spieler aus (42.).
Nach dem Wechsel gingen die Niederösterreicher aktiver zu Werke und kamen in die Gänge und zu den ersten guten Einschussmöglichkeiten, doch der FAC verteidigte geschickt und mit Leidenschaft.
Die Zeit lief dem SKN davon - und somit auch die Punkte. Der FAC ist seit vier Spielen ungeschlagen.
