2. Bundesliga: Leader SKN St. Pölten strauchelt - 0:2 gegen den FAC

Einen herben Dämpfer musste der Tabellenführer aus St. Pölten hinnehmen. Nach dem Cup-Aus gegen Rapid setzte es in der Liga eine 0:2-Heimpleite gegen den Floridsdorfer AC.

Die Vienna verlor auf der Hohen Warte gegen Amstetten in einer unterhaltsamen Partie 2:3. Conateh brachte Amstetten in Führung, Seo drehte das Match mit einem Doppelpack, doch Wimmer glich kurz darauf zum 2:2 aus. Steiger gelang im Finish der Siegestreffer für Amstetten.

Das Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, haben die Döblinger ohnehin schon zu den Akten gelegt.