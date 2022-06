13 Millionen Euro Ablöse: Kristensen von Salzburg nach England

Der Däne gewann nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam im Sommer 2019 mit den „Bullen“ dreimal das Double und konnte sich auch in der Champions League in die Auslage spielen. Die Ablöse soll laut bei etwa 13 Millionen Euro liegen. Kristensens Vertrag in Salzburg wäre noch bis 2025 gelaufen, er besaß allerdings eine Ausstiegsklausel.

„Rasmus wird nicht nur als toller Spieler, sondern auch als großartiger Mensch und Persönlichkeit beim gesamten Club und unseren Fans in guter Erinnerung bleiben. Ich bin überzeugt, dass er auch in der Premier League mit seinem Spielstil gleich von Beginn an eine wichtige Rolle einnehmen wird“, verlautete Freund. Der Abwehrspieler brachte es in 107 Pflichtspielen für Salzburg auch auf 13 Tore und 19 Assists.